Fórum “regional” de Cultura só atrai um município

Kariny Santos

Teve inicio na manhã pela ontem 26, no Centro Cultural de Eventos o encontro de gestores municipais de cultura do extremo norte do Estado de Mato Grosso. O 1º dia do encontro contou apenas com a presença da diretora de cultura de Nova Bandeirantes, além dos representantes de Alta Floresta. O convite teria sido feito para todos os municípios da região. O evento está sendo presidido pelo responsável pelo sistema estadual de Cultura Geraldo César.

O encontro tem como objetivo instruir os municípios sobre como gerenciar a pasta e a implantação de programas para garantir um fundo de recursos para manter as pastas em cada município, “a gente está trazendo a proposta de integração ao sistema estadual de cultura, incentivo da implantação dos CPFS municipais que é a criação dos conselhos municipais de cultura, plano e fundo municipal”, explicou responsável pelo sistema estadual de Cultura Geraldo César.

A diretora de cultura de Nova Bandeirantes, Rosineia Sousa Carmem esteve presente e falou um pouquinho da atual situação do município, que depois de um ato de vandalismo teve a prefeitura incendiada, “olha esses encontros para mim, eu gostaria que todos viessem nesses encontros, a nossa situação em Nova Bandeirantes é complicada por causa dos procedimentos que passamos por conta de terem colocado fogo na nossa prefeitura, estamos passando por toda reestruturação e começando do zero, então pra mim esse encontro agora é como dar um ponta pé de novo na cultura de Nova Bandeirantes”, explicou a secretária que garante que o município está “no vermelho”.

Conforme a diretora de cultura de Alta Floresta Flávia Burlhões o representante da secretaria estadual veio para trazer medidas para solucionar os problemas enfrentados pela cultura nos municípios, “trazer o assessor estadual de cultura aqui em Alta Floresta, pra gente já é muito importante porque somos uma cidade polo, eles fizeram esse fórum em Cuiabá, nós não conseguimos ir e nossa região toda aqui também não então eles vieram para cá para atender todos estes municípios e nos tirar todas às duvidas e nos orientar de como fazer para a capitação de recursos, o CPF da cultura, conselho, fundo para fazer a coisa alavancar, para fazer a coisa crescer”, destacou.