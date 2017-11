Acadêmicas de Pedagogia da FAF participa de evento sobre Políticas Públicas na Educação

Prof. Sidney da Silva Chaves – Departamento de Comunicação

As acadêmicas do 2º Semestre do Curso de Pedagogia da Faculdade de Alta Floresta (FAF) Denise Mendonça Costa Araújo e Daiana Cristina de Jesus Teixeira e a Professora Doutora Márcia Cristina Machado Pasuch, que leciona a Disciplina Fundamentos e Metodologias da Alfabetização, estão participando em Sinop, MT, de um Seminário Internacional para discutir sobre Políticas Públicas na Educação.

O Evento, cujo tema é ” Políticas Públicas: educação e diversidade em foco”, está sendo realizado pela Universidade Estadual de Mato Grosso ( UNEMAT). Iniciou anteontem, 25 e terminará hoje, 27 de outubro.

A participação dos alunos em eventos como este favorece a ampliação do conhecimento acadêmico e também do científico, ainda, inclui o estudante no contexto de discussão nacional sobre a educação, o que contribui para a formação do futuro profissional; afinal, faculdade não se realiza somente “dentro das quatro paredes”.

A coordenadora do Curso, Professora Aparecida Pacheco, parabeniza as acadêmicas por participar do Seminário e a Professora Márcia Pasuch por proporcionar às alunas esta oportunidade.