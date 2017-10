Saúde de Alta Floresta implanta “protocolo” em parceria com o Sírio-Libanês

Da redação

A Secretaria Municipal de Saúde realizou na manhã desta quarta-feira, 25, no auditório do SISPUMAF o lançamento do Projeto de Apoio ao SUS nos Protocolos da Atenção Básica Risco Cardiovascular e Doenças Crônicas não Transmissíveis. O Projeto acontece em parceria com o Hospital Sírio Libanês São Paulo, através de profissionais “facilitadoras”, que ministrarão cursos entre o dia 10 de novembro e 15 de dezembro deste ano.

Conforme o secretário de saúde Adonis Pacheco, Alta Floresta é o primeiro município do estado a implantar o protocolo que tem como objetivo capacitar todos os profissionais de saúde e implantar o programa em todas as unidades básicas de saúde do município, “é muito importante para Alta Floresta ser o piloto deste protocolo das doenças cardiovasculares e da diabete, porque sabemos que o maior índice de óbitos está dentro desse quadro de risco da nossa população e é uma intenção mesmo de fazer um conhecimento para que a população possa utilizar os medicamentos e as terapias adequadas, pela atenção básica e para que a gente possa fazer com que esse desequilíbrio da atenção básica com o TFD – tratamento fora de domicílio possa melhorar a aplicação dos recursos, então o Hospital Sírio Libanês vem em um momento oportuno para que Alta Floresta, como piloto, possa disseminar esse protocolo em toda região com a melhoria do atendimento”, destacou.

As capacitações serão realizadas com os profissionais a partir do dia 10 de novembro, onde os PSFs vão se reunir para receber as instruções que ocorrerão até o dia 15 de dezembro.