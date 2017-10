Prova Brasil começa a ser aplicada em 620 escolas estaduais de Mato Grosso

Começou nesta semana a Prova Brasil, que tem como objetivo fazer um diagnóstico da educação básica ofertada em todo o país. Em Mato Grosso, 1.237 instituições serão avaliadas dentro da metodologia do Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb. A aplicação da prova segue até o dia 03 de novembro.

De acordo Maria Aparecida Perez Toló, do Núcleo de Gestão da Avaliação da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc), 620 escolas estaduais que atendem o 5º Ano e 9º Ano do Ensino Fundamental e o 3º Ano do Ensino Médio serão avaliadas, representando uma média de 84 mil estudantes.

Ela ressalta ainda que ao todo, 3.224 turmas dessas unidades serão avaliadas. Além da rede estadual, participam da avaliação 534 escolas municipais, 15 Institutos Federais e 68 escolas privadas.

A secretária adjunta de Gestão Educacional e Inovação da Seduc, Marioneide Kliemaschewsk, reforça que as avaliações devem ser utilizadas como parte integrante do processo de ensino e aprendizagem, já que nelas, os alunos podem desenvolver habilidades e raciocínios específicos.

“O objetivo é avaliar a qualidade do ensino brasileiro a partir de testes padronizados e questionário socioeconômico. O resultado desta proficiência, somado às taxas de evasão e retenção, compõe o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)”, ressalta a secretária.

A prova

Na edição de 2017, que começou no dia 23 de outubro e segue até o dia 03 de novembro, os alunos serão avaliados em Língua Portuguesa, Matemática e questionários voltados para os estudantes, professores, diretores e escola.

O foco em Língua Portuguesa será na leitura e interpretação, já Matemática na resolução de problemas e por fim, o questionário socioeconômico, com informações sobre fatores de contexto que podem ser associados ao desempenho. (Yuri Ramires | Seduc-MT)