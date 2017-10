INSTITUTO TIRADENTES: Coronel Ribeiro é eleito um dos Secretários mais atuantes na Gestão de Asiel Bezerra

O Secretário de Governo da Prefeitura Municipal de Alta Floresta-MT, Cel. PMMT Antonio Ribeiro de Morais, é eleito um dos Secretários mais atuantes do município na Gestão do Prefeito Asiel Bezerra no ano de 2017 em pesquisa do Instituto Tiradentes com a “Medalha Alferes Tiradentes”

No dia 20 de Outubro o Secretário recebeu em seu gabinete do Instituto Tiradentes a comunicação que, segundo pesquisas por amostragem via consultas telefônicas apurou que no critério de atuação executiva do município de Alta Floresta, fora agraciado com a “Medalha Alferes Tirandentes-Colar Bronze” como o 3º Secretário mais atuante do município.

A Medalha será entregue na 120º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vice Prefeitos, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Controladores Internos, Secretários e Assessores Municipais nos dias 09 e 10 de Novembro de 2017 no Auditório do Hotel Maione no município de Goiânia-GO. A Medalha é conferida apenas aos políticos que obtiveram aprovação na mencionada enquete e que possuam ilibada idoneidade moral e relevantes serviços prestados em prol da comunidade.

O Secretário Cel. Ribeiro assumiu o compromisso de coordenar a campanha eleitoral do Prefeito Asiel Bezerra, já no ano de 2016 após convite do próprio Asiel, em meio a muitas dúvidas que giravam em torno da campanha. Após Asiel perder seu vice-prefeito na época e começar a campanha atrás das pesquisas, o Prefeito e sua equipe de coordenação foram atrás de outro nome e com árduo trabalho tiveram uma importante influência em revirar as pesquisas para a conquista da eleição.

Cel. Ribeiro é hoje um dos Secretários que mais atua na parte de fiscalização interna da Gestão de Asiel, somados à sua forma séria de conduzir os trabalhos, já ajudou a regularizar diversas situações para que a Prefeitura possa caminhar para uma melhor gestão e dar toda a estrutura de atendimento à população.

Em conversa com nossa reportagem o Secretário disse que as pesquisas apontam ainda 2 Secretários que foram agraciados com a Medalha Alferes Tirandentes, em 1º Lugar a Secretária de Educação Maria Iunar e 2º Lugar o Secretário de Saúde Adonis Pacheco. Disse ainda que “Todo esse reconhecimento é fruto do trabalho em equipe da Gestão Asiel no dia-a-dia, trabalhamos incansavelmente para que Alta Floresta seja referência em promover o bem estar social à toda população, trouxe minha linha de trabalho que tive frente ao Comando da Policia Militar pois precisamos de mais seriedade em conduzir uma empresa como a Prefeitura de Alta Floresta, pois todo o esforço aqui dentro reflete lá fora, a população precisa de todos os recursos básicos para poder ter uma melhor qualidade de vida. O Brasil está indo rumo a legalidade, quem não se enquadrar nessa linha dentro da lei, está fadado ao fracasso, não temos mais espaço para irregularidades, estou aqui à convite do Prefeito Asiel pelo meu trabalho exercido em prol da comunidade frente a corporação da PM e estou com Gabinete sempre aberto para atender à todos”, finalizou. (Nilson James – MT Esporte)