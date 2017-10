Secretaria de Saúde intensifica ações no combate ao Aedes Aegypti

Assessoria de imprensa: Driely Melo

A Secretaria de saúde de Apiacás por meio dos agentes de combate a endemias está intensificando as ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti, que hoje transmite não só a dengue mais a Zyka Vírus que é responsável pela microcefalia e também a Febre Chikungunya.

Para o prefeito, Sr. Adalto Zago, a luta contra a dengue é um dever de todos os cidadãos. ” É importante que cada um faça sua parte, para que dessa forma seja evitado os possíveis criadouros do mosquito. Não adianta nossos agentes de combate a endemias fazerem a parte deles, se o cidadão não faz a sua que é manter seu quintal limpo. Todos nós sabemos que o mosquito Aedes Aegypti a cada ano vem ficando mais forte, antes só se reproduzia em água limpa, hoje já se proliferam até em água suja. Por isso todos nós devemos fazer a nossa parte e assim evitar com que essa doença atinja a nossa população. Quero deixar aqui meus parabéns a equipe da saúde que estão sempre atentos quando a questão é a saúde pública do nosso município”. Diz o prefeito.

De acordo com a Sra. Fabiana Pessoa, secretária de saúde, precisamos nos unir em uma verdadeira força tarefa, onde vamos intensificar a conscientização e prevenção da doença. ” Nossos agentes de combate a endemias já deram início aos trabalhos de conscientização e vistoria nos quintais, mas pedimos a população que seja consciente e evite qualquer tipo de criadouro, como por exemplo: evitar o acúmulo de lixo e entulhos, remover a sujeira das calhas e ralos, lavar os recipientes de água dos animais com esponja e sabão, esticar lonas para não formar poças, tratar a água de piscinas uma vez por semana, manter vasos sanitários sem uso fechados, não deixar pneus com água e em lugares descobertos, deixar garrafas ou baldes com a boca para baixo, e entre outros. Sabemos que a dengue mata, por isso devemos nos unir em prol dessa causa”. Ressalta a secretária.