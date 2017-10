Kits da caminhada passos que salvam já estão sendo comercializados no município, campanha conta com auxilio de acadêmicos

Os organizadores da Caminhada “Passos que Salvam” que será realizada no dia 26 de novembro em Alta Floresta, já começaram a comercializar os Kit´s que resultam na arrecadação de recursos para a manutenção do projeto que visa identificar sinais e sintomas de câncer infanto-juvenil, diagnóstico precoce para aumentar o índice de cura.

Em Alta Floresta será a quinta caminhada e a nível nacional a ação entra para a sua sexta edição. Na último sábado 21, teve inicio os pontos de vendas no estacionamento do Delmoro Supermercado e no estacionamento do Kinfuko foram montados pela primeira vez e contou com a ajuda dos acadêmicos da Unemat.

Conforme Leila Rennó, organizadora da caminhada no município o objetivo neste ano de 2017 e comercializar ao menos 5.500 kit´s, vários deles já foram inclusive distribuídos em empresas parceiras e há também pontos de vendas espalhados pela cidade, entre eles estão: Restaurante Cambalacho, Sol a Sol modas, Poly Sport Academia, BLM, Academia performance, Orange utilidades, Studio depyl, C & R escritório de Contabilidade e todos os sábados até a véspera da caminhada, haverá um ponto de vendas no Delmoro Supermercados, no estacionamento Kinfuko. Os Kit´s estão sendo comercializados ao valor de R$ 35,00.

Conforme Heitor M. Grande, tesoureiro da A.A.A.A.E.F PRAGA – Associação Atletica Acadêmica de Agronomia e Engenharia Florestal, que está em parceria com a organização da caminhada, este ano “o objetivo da atlética é se envolver nos projetos solidários em prol a população e alertar a importância do diagnostico precoce do câncer infanto-juvenil, temos como objetivo introduzir na vida do acadêmico a importância de fazer bem ao próximo então apoiamos essa campanha e vamos nos esforçar ao máximo para que ela seja um sucesso, chamamos toda a população de Alta Floresta que é uma grande parceira do Hospital do Câncer de Barretos para abraçar essa causa”, destacou o acadêmico que na companhia de outros alunos da universidade estão auxiliando na venda dos kits.

Com a realização da caminhada, o município ganha o direito de capacitar profissionais para atuar na identificação de sinais e sintomas, em Alta Floresta todos os médicos, dentistas e enfermeiros dos PSF´s são capacitados anualmente, dando assim as crianças de Alta Floresta um acompanhamento diferenciado no que diz respeito à identificação precoce dos sinais da doença.

A Caminhada Passos que Salvam, é um Projeto do Hospital de Câncer de Barretos, que tem por objetivo alertar para os sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil. Teve início em 2012, acontecendo nos Estados de São Paulo e Rondônia. E em 2013, outras cidades de outros Estados começaram a aderir ao projeto. Alta Floresta é pioneira no MT.

A caminhada acontecerá no dia 26 de novembro, a partir das 07 horas da manhã na praça do avião, Centro Cultural de Eventos. Os acadêmicos da Associação Atlética Acadêmica Professor Armando do Lago – Profana também está realizando a venda dos kit´s.