Supervisor de Trânsito esclarece abordagem à moto irregular

Assessoria da PMAF

O supervisor da Direção de Trânsito, Transporte e Segurança da Prefeitura Municipal de Alta Floresta, Messias dos Santos Araújo, se pronunciou nesta quinta-feira (19), sobre o episódio envolvendo uma abordagem de rotina a uma motocicleta na Avenida Ludovico da Riva, na região central da cidade.

Segundo ele, a condutora foi abordada porque a motocicleta, uma Honda C100 Biz, estava com a placa de Apiacás ilegível. Durante a abordagem feita por ele e por um agente de trânsito, constatou-se que o veículo estava com a documentação vencida desde o ano de 2012, ou seja, irregular, e a condutora não portava a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), documento de porte obrigatório para os condutores de veículos automotores.

De acordo com ele as blitz de trânsito serão mantidas e intensificadas, com o objetivo de conscientizar os condutores sobre a importância de regularizar as pendências com documentação tanto do veículo como do próprio condutor.

O alerta é para os condutores ficarem atentos, pois mesmo o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MT) estando em greve é possível efetuar o pagamento dos impostos e taxas referente aos veículos. Para isso basta acessar o site do próprio órgão (www.detran.mt.gov.br) e da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz/MT) (www.sefaz.mt.gov.br), e emitir os boletos para o pagamento.

Sobre o uso da farda nas abordagens, Messias Araújo esclareceu que a legislação define que o agente da autoridade de trânsito deve sim usar a farda, mas as autoridades de trânsito não, devendo apenas se identificar no momento da abordagem, que devem ser feitas somente com veículos oficiais, as chamadas viaturas.