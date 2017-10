Alta Floresta vai receber lama asfáltica para recapeamento de ruas e avenidas

Assessoria da PMAF

O prefeito de Alta Floresta Dr. Asiel Bezerra de Araújo e a 1ª Dama e secretária municipal e Assistência Social, Luzmaia Quixabeira de Araújo, participaram na manhã de quarta-feira (18.10) de uma audiência na sala da presidência da Assembleia Legislativa, com o presidente Eduardo Botelho e os deputados Romoaldo Júnior, Ondanir Bortolini (Nininho) e Silvano Amaral, com o secretário da secretaria estadual de Cidades (Secid) Wilson Santos para tratar sobre a destinação de uma emenda parlamentar feita em conjunto pelos parlamentares, no valor de R$ 2 milhões para o recapeamento de ruas e avenidas.

A destinação da lama asfáltica visa manter as vias pavimentadas de Alta Floresta em condições de trafegabilidade. O Prefeito e a 1ª Dama agradeceram o empenho dos deputados em viabilizar melhorias para a cidade. “Viemos participar pessoalmente dessa audiência para agradecer os cuidados que esses deputados estão tendo com os nossos municípios. O Romoaldo Júnior é o nosso principal representante no Legislativo e agora com essa força dos deputados Nininho e Silvano, com certeza, vamos conseguir mais melhorias ainda, para a região”, disse o prefeito. (Colaborou Assessoria de Comunicação do Deputado Romoaldo Júnior)