Rua Piauí recebe pavimentação

Assessoria da PMAF

Prefeitura de Alta Floresta já pavimentou mais de 1.700 metros quadrados em parceria com os moradores

A Prefeitura Municipal de Alta Floresta concluiu na sexta-feira, dia 13, a pavimentação de aproximadamente 1.700 metros quadrados de asfalto na Rua Piauí, localizada no Setor Norte 3, na Cidade Alta.

A pavimentação é a realização de um sonho antigo dos moradores e está sendo executada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, por meio de uma parceria onde os moradores adquiriram o material e a prefeitura entrou com a mão de obra e os maquinários.

Além de valorizar os imóveis, a pavimentação da Rua Piauí também está proporcionando melhorias significativas na qualidade de vida principalmente de crianças e idosos. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura somente na Rua Piauí será construído mais de 4.400 metros quadrados de asfalto.

Asfalto no Residencial – No mês passado a Prefeitura de Alta Floresta concluiu a pavimentação de mais de 13 mil metros quadrados no Residencial Universitário, contemplando a Avenida Edelton Boschirolli – mais de 10 mil metros quadrados, a Rua Carlos Chagas – que recebeu 840 metros quadrados de asfalto, e a Rua Blásio Schmitz, com 1.680 metros quadrados de pavimento. O asfalto também foi construído em parceria com os moradores e era reivindicado há pelo menos 15 anos.