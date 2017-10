Responsabilidade Social: FAF e FADAF encerram campanha

Prof. Sidney da Silva Chaves – Departamento de Comunicação

No último dia 12, quinta-feira passada, dia das Crianças, a Faculdade de Alta Floresta e a Faculdade de Direito de Alta Floresta finalizaram a Campanha de Responsabilidade Social 2017. O tema deste ano foi ” Toda Criança Merece um Brinquedo!”.

Esta Campanha teve o apoio dos Grupos Pedala na Alta e Trilheiros da Floresta e dos patrocinadores: Artejones – areia, seixos e brita, Bicicletaria Três Irmãos, CPAF – Centro de Pós- graduação de Alta Floresta- FAF/FADAF, Camilo Bicicletas, Cometa MotoCenter, Contal – Contabilidade e Administração, Divina Pizza, EletroMaia – Materiais Elétricos, e Grupo Cometa, Malharia 1000 Cores, Mercearia e Confeitaria Modelo e Tiro de Guerra.

O Coordenador da CPA – Comissão Própria de Avaliação- da FAF e da FADAF, e também coordenador desta Campanha, Marcelino de Jesus, disse que a Campanha foi um sucesso e destacou a contribuição e envolvimento dos acadêmicos da FAF e da FADAF e de toda a sociedade. Ressaltou a importância das parcerias, ” Sem elas dificilmente a Campanha teria esta grandeza. Foram muitas crianças beneficiadas com os brinquedos doados”, agradeceu.

Marcelino parabenizou Cleber Luiz Battirola, organizador do II PES – Prática Esportiva Solidária, que mobilizou cerca de 800 pessoas nos dias de 05/10 a 08/10. “Todo esse movimento, contribuiu e muito para o sucesso da campanha”, destacou.

As comunidades beneficiadas com a Campanha foram Pista do Cabeça, Ourolândia e comunidade Sol Nascente, ainda receberam doações o Projeto Vila Nova Vida Nova e Creche Laura Vicuna.