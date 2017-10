Funcionários do Procon participam de palestra sobre qualidade de vida

Da redação

Funcionários do Procon/AF participaram ontem de uma palestra sobre “saúde e qualidade de vida” ministrada pela nutricionista Lícia Bortolanza Vieira, formada em nutrição pela Unipar (Universidade paranaense) em Toledo-PR. Desde que saiu da academia, a nutricionista escolheu, como opção de vida, levar informações para todo o Brasil, como forma de prevenção à doenças que podem ter origem uma má qualidade nutricional, como é o caso do stress. Em 08 anos já foram percorridos 9 estados. “É um projeto que tem como principal objetivo conscientizar as pessoas a cuidarem um pouquinho mais da saúde, melhorar a qualidade de vida, melhorar a disposição do dia a dia, prevenir os sintomas do stress e evitar que esse stress do dia a dia possa estar evoluindo para outras doenças que possam causar complicações mais graves para o futuro”, explicou Lícia Vieira à reportagem do O Diário.

A iniciativa, para o coordenador do Procon de Alta Floresta, Celso Ferreira dos Santos, é a de disponibilizar a informação à equipe de servidores do órgão. “É uma honra a gente ter esta profissional conosco e o nosso objetivo quando firmamos esta parceria é disponibilizar não apenas o espaço para ela apresentar o trabalho, como também à equipe do Procon de Alta Floresta, a possibilidade de receber uma informação que pode ajudar na qualidade de vida”, explicou Celso Ferreira dos Santos, coordenador do Procon. A palestra aconteceu no final da manhã desta terça-feira, 17.

Durante a palestra, a nutricionista demonstra os sintomas e situações em que a pessoa pode estar passando por uma carga de stress, tais como indisposição, dores em determinadas regiões do corpo, esquecimento, dentre outras situações, dá dicas de como vencer o stress, demonstra a importância do sono, prática de exercícios e outras ações que, associadas à um bom controle nutricional, podem fazer a diferença tanto na cura de doenças já existentes como, principalmente, na prevenção ao surgimento de doenças decorrentes do stress.

Segundo a nutricionista Lícia Vieira, as palestras duram em cerca de meia hora, quando ela apresenta seu trabalho, dá dicas e mostra os males decorrentes do stress, demonstrando a relação com a condição nutricional inadequada. Nos últimos 5 minutos da palestra, a profissional apresenta “comercialmente” a sua proposta de atuação diretamente com a pessoa interessada. Ela afirma que é possível fazer “preços acessíveis” aos que participarem e gostarem do trabalho. As empresas interessadas poderão entrar em contato diretamente com a nutricionista através do telefone 65-9-96301919, “é só me ligar, a gente agenda, se precisar eu faço uma pré-visita, explico bem certinho o trabalho, levo um folder explicando o trabalho, apresento meu portfólio e daí a partir disso a gente combina o que é melhor para a empresa”, afirmou.