Acadêmicos entregam brinquedos recolhidos em campanha, em creche municipal

Kariny Santos

Na manhã dessa terça-feira (17), os Acadêmicos de Direito da Unemat/AF integrantes da diretoria da Associação Atlética Professor Armando do Lago – Profana foram ao na creche Menino Jesus no Bairro Vila Nova para a entrega das doações de brinquedos para a as crianças da escola. Saindo um pouco da rotina delas, a entrega dessas doações reafirma a responsabilidade e preocupação social da Atlética com seus projetos sociais. Foi um evento de muita alegria e felicidade para as crianças, onde a escola doou um brinquedo e a (profana) outro tendo todas as crianças dois brinquedos em mãos. Os brinquedos maiores ficaram na escola, na brinquedoteca onde poderá atender todas as crianças da Escola.

A campanha de arrecadação de brinquedos nasceu da diretoria da atlética e que tem como principais objetivos a realização de trabalhos e serviços sociais. A companha foi realizada até o dia 11 de outubro pelos próprios acadêmicos no campus II da Unemat (perimetral Rogério Silva) e na escola Manoel Bandeira, aonde acontecem aulas de direito da Unemat.

Conforme o presidente da atlética o acadêmico do 5º semestre Tauan Martins foram arrecadados mais de 200 brinquedos que superaram a expectativa dos organizadores, “Estamos muito felizes pela campanha, foi um sucesso pra gente, queremos mostrar que universitário tem que ajudar sim a sociedade, nossa atlética (profana) desde o início tem esse intuito, esse não foi o primeiro e nem vai ser o último projeto social”, destacou o presidente.

OUTRA AÇÃO – A atlética está organizando para o dia 21 de outubro uma campanha de doação de sangue para a UCT – Unidade de Coleta e Transfusão de sangue de Alta Floresta, os acadêmicos aptos a doar, familiares e amigos estarão no próximo sábado realizando a campanha que visa como objetivo abastecer e manter o estoque de bolsas de sangue.