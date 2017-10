Nos aniversário de Carlinda, Paiva relembra a participação de seu pai na criação do assentamento

O empresário e presidente do PR de Alta Floresta, Edinho Paiva participou das comemorações dos 23 anos de emancipação de Carlinda e se mostrou surpreso com a receptividade da população local, em relação à histórica participação de seu pai, o ex-deputado Paiva na história do município, que teve início a partir da criação de um Assentamento Rural idealizado pelo Paivinha.

Carlinda nasceu da criação de um PAC – Projeto Agrícola de Colonização, em 1951, denominado PAC-Carlinda. Virou distrito de Alta Floresta em 1987 e foi elevado à categoria de município em 19 de dezembro de 1994. Comemora-se o aniversário em 16 de outubro, pois foi nesta data, em 1994 que foi realizado um plebiscito onde optou-se pela emancipação. “O meu pai criou na época o Sindicato dos agricultores de Carlinda e em seguida junto ao Incra conseguiu assentar 720 famílias, cada um com sai propriedade rural de 21 alqueires”, recordou Edinho Paiva.

Na recordação daqueles tempos, Edinho, que tem como projeto pleitear uma vaga como candidato a deputado estadual, lembrou-se que foi justamente a atuação junto aos agricultores assentados que garantiu votos a seu pai para chegar à Assembleia Legislativa de Mato Grosso e desta forma aumentar ainda mais a ligação histórica com o município. “Ele como deputado trouxe para a região trilhadeiras, tratores, a primeira ambulância para o município, os motores de energia, com a chegada dos geradores para Alta Floresta foi deslocado daqui os motores para lá, a primeira ante de TV foi ele que conseguiu, a questão da saúde na época, posto de saúde, então tem uma ligação muito grande com Carlinda, e é a única cidadã da região que de assentamento virou município e a gente fica feliz de ter participado ali e vendo as pessoas pioneiras lembrar da história da minha família”, afirmou Paiva.

Para o líder político (preside o PR local força de organização do partido a nível regional), o novo desenho estratégico da produção agrícola estadual, que coloca a região de Alta Floresta em destaque por sua posição geográfica, irá beneficiar e muito ao município de Carlinda. “Aqui vai virar um corredor agrícola com as MTs 325, 208 e 419, e os investimentos vão gerar conquistas para todas as cidades que estão neste trecho e Carlinda será beneficiada e muito”, afirmou Paiva. O asfaltamento da MT 208, do trevo Piovesan em Carlinda até Novo Mundo, ligando com a MT 419, é uma das promessas do governo para a região e que deverá em breve sair do papel. “Carlinda está em cima da MT 208 que é o novo corredor da agricultura, a partir do momento que a agricultura chegar em Alta Floresta vai chegar em Carlinda, Nova Canaã, Novo Mundo, vai chegar na região inteira, Carlinda até poderia estar melhor, mas eu acredito que a prefeita Carmem está fazendo um bom trabalho e Carlinda nos próximos anos vai ficar mais linda ainda”, finalizou.