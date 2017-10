ESPECIAL: Sutiã Mariah foi desenvolvido especialmente para uma cliente e agora terá sua produção ampliada

Laura Nabuco

O que era um atendimento diferenciado a uma cliente de longa data, a partir deste mês será estendido a todas as mulheres mato-grossenses que precisaram passar por uma mastectomia – a cirurgia para retirada de parte ou de todo seio, após o diagnóstico de um câncer de mama.

A Fio Nobre, empresa especializada na confecção de lingeries, passou a comercializar o sutiã Mariah – nome dado em homenagem a Mariah Trindade Garcia, que inspirou a criação da peça – destinado a clientes que têm apenas um ou nenhum dos seios.

O produto simula a mama amputada e, de acordo com a gerente comercial da Fio Nobre, Rafaela Bastos de Sousa, “devolve a auto estima” e promove uma maior “aceitação” destas mulheres ao procedimento que precisaram ser submetidas.

O designe é de Silvana Bastos de Sousa, mãe da gerente comercial e responsável por projetar todas as peças fabricadas pela empresa. Segundo Rafaela, foi desenvolvido, à princípio, exclusivamente para Mariah, que já era cliente da Fio Nobre antes de descobrir o câncer.

“Um dia entrei no ateliê da minha mãe, vi o sutiã e achei a ideia incrível. Conversei com a Mariah a respeito e ela me falou como a peça a ajudou a enfrentar a doença e a se sentir mais valorizada. Resolvi, então, ampliar essa produção para outras mulheres”, explica a gerente.

As peças, ainda de acordo com Rafaela, precisam ser feitas sob encomenda. São projetadas de acordo com o lado do corpo da cliente que não possui a mama e de um tamanho semelhante ao seio que a cliente possui.

O prazo de entrega é de aproximadamente 20 dias. Durante o mês de outubro – dedicado a conscientização sobre o câncer de mama -, o produto terá um preço especial: R$ 29,90 para compras no atacado e R$ 39,90 para compra no varejo.

Informações sobre como fazer uma encomenda podem ser obtidas pelas redes sociais da Fio Nobre, pelo WhatsApp 9 9245-6424, ou pelos telefones 3054-5005 e 3054-5003.