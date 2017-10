Em Alta Floresta, governador condiciona investimentos à aprovação de PEC dos gastos

Da redação

O Governador Pedro Taques aproveitou a estada na região para uma reunião no final da tarde deste domingo, 15, nas dependências da Câmara de Alta Floresta, ocasião em que condicionou a votação liberação de emendas importantes nas áreas da saúde e de asfaltamento urbano, à aprovação da PEC 10 (Projeto de Emenda Constitucional (PEC) 10/2017, que limita os gastos públicos no estado de Mato Grosso) que tem como relator justamente o autor das emendas, deputado Romoaldo Junior. “Eu não vou pagar emenda se não tiver dinheiro, eu preciso aprovar esta PEC”, disse afirmando, em relação à emenda de asfalto nos bairros, que a liberação ocorrerá somente em 2018, “este é um compromisso com o deputado Romoaldo e com Alta Floresta”, afirmou o governador.

Durante a reunião, que teve as presenças de diversos vereadores, do prefeito Asiel Bezerra, dos deputados estaduais Romoaldo Junior, Dilmar Dal Bosco e Pedro Satelite, Pedro Taques chegou a elencar três “falhas” que considera de seu governo para com Alta Floresta, na área da saúde, em relação à investimentos no Hospital Regional Albert Sabin, na área de segurança pública em relação à Politec e na questão das verbas para asfalto urbano.

O deputado Romoaldo Junior participou da reunião e considerou positivo os compromissos assumidos pelo governo. No próximo dia 26 acontecerá uma reunião na capital do Estado, quando serão assinados os convênios de 7 milhões de reais para asfalto e também o convenio no valor de R$ 500.000,00 para o Hospital regional de Alta Floresta, fruto de uma cobrança da Associação Amigos do Hospital Regional. Também neste dia serão discutidas melhorias para a Politec de Alta Floresta.

Para o deputado, é fundamental a união da classe política no sentido de se fazer presente ao encontro, “independente de partido, de cor, a eleição é o ano que vem, eu acho que essa emenda minha agora vira uma realidade com a assinatura do convenio e aí é licitar os bairros e fazer o máximo de asfalto que a população merece”, afirmou Romoaldo.

Pedro Taques esteve na região para participar das festividades de aniversário da cidade de Carlinda.