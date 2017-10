TEM JEITO: comerciante encontra pasta com quase mil reais e entrega em emissora de Rádio

A atitude de algumas pessoas nos surpreende em determinadas ocasiões, já que vivemos momentos que muitas vezes desacreditamos que ainda existam seres humanos honestos e de caráter.

Um fato ocorreu na manhã desta sexta-feira (13), com a chegada do comerciante Aminadabe Batista de Souza na recepção da Rádio Progresso, com ele, havia uma pasta contendo boletos bancários e três maços de dinheiro, totalizando novecentos e noventa e sete reais em cédulas de diversos valores que teria encontrado.

Para nossa reportagem, Aminadabe disse que também já sentiu na pele o que é perder uma pasta com documentos, há aproximadamente um ano ele também conseguiu recuperar seus pertences.

Não demorou muito para a chegada da jovem Vanessa que teria perdido o malote, para nossa reportagem, ela disse que teria deixado a pasta em cima do carro no estacionamento do Del Moro e ao descer pela Rua B a mesma acabou caindo.

Vanessa disse ainda, que ficou sabendo que a pasta teria sido encontrada através de um amigo que ao ouvir mandou-lhe uma mensagem via Whatsapp dando-lhe a notícia.

Para ela foi um alívio e aproveitou para agradecer Aminadabe pela atitude e disse que é muito bom saber que existe pessoas com consciência. (Rádio Progresso)