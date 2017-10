CREAS realiza festa do Dia das Crianças

Assessoria da PMAF

O Centro de Referência da Assistência Social (CREAS) da Secretaria Municipal de Assistência Social de Alta Floresta realizou no dia 11, quarta-feira, uma tarde de muita diversão e confraternização envolvendo crianças e adolescentes atendidos pela Casa Lar, Casa Pinardi e programas sociais.

A festa foi regada a muito doce, cachorro-quente, brincadeiras, pescaria e muita diversão. Teve até pula pula para a diversão da criançada. Com o envolvimento total dos profissionais, o CREAS também recebeu a visita da vice-prefeita Marinéia da Silva Munhoz e da vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto, além das mães de algumas crianças e adolescentes.

A encenação “O Palhaço e o Boneco” foi o mento de atenção, mas também de muita gargalhada, onde crianças e adolescente deixaram de lado as brincadeiras para assistir a apresentação. Teve ainda corrida do saco e dança das cadeiras. A varanda do CREAS foi toda decorada, com balão, mesas enfeitadas e painel, tudo feito especialmente para a festa do Dia das Crianças.

Ireni Fernandes explicou que intenção foi promover uma atividade diferente em comemoração ao dia das crianças. “Preparamos esta festa com carinho e amor, com o objetivo de promover a socialização das crianças e adolescentes”, disse a coordenadora do CREAS.