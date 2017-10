Procon de Alta Floresta participa de encontro que visa melhorar atendimento ao cidadão

Dois representantes do Procon de Alta Floresta, Celço Ferreira dos Santos e Edilson Bernardino de Andrade, participaram no final do mês de setembro em Rondonópolis, região sul do estado, da 24ª Reunião Técnica dos Procons de Mato Grosso, evento conduzido pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh). O objetivo da reunião era “alinhar procedimentos e discutir os problemas relacionados à proteção e defesa do consumidor”. O evento foi realizado entre os dais 27 e 29, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Rondonópolis.

O evento teve a participação do superintendente do Procon-MT, Onofre Júnior, que reformou que as reuniões técnicas permitem que funcionários dos Procons compartilharem problemas em busca de soluções conjuntas em defesa do cidadão, opinião compartilhada pelos representantes do Procon local, “principalmente em relação à troca de experiências, não só nas ações que são desenvolvidas, mas também no que diz respeito ao planejamento estratégico de cada órgão”, disse Celço Ferreira, que é Coordenador Executivo do Procon/AF.

Alguns dos assuntos abordados no encontro foram: Diferenciação de preços entre homens e mulheres; a proteção do consumidor em casas noturnas, bares e restaurantes; Lei Anti-Fumo; imposição de gorjetas e outras práticas abusivas; Noções básicas sobre atendimento; Energia elétrica – práticas em audiências; segurança alimentar e fiscalização nas relações de consumo; novas regras de cartões de crédito, entre outros.