Acadêmicos de Direito da Unemat fazem arrecadação de brinquedos para crianças carentes

Da redação

Acadêmicos de Direito da Unemat/AF, realizaram uma campanha de arrecadação de brinquedos que serão destinado a uma creche de Alta Floresta, definida pelos integrante da campanha, membros da “Associação Atlética Professor Armando do Lago Profana”. Hoje, dia 11, é o último dia de coleta dos brinquedos.

A ideia, segundo a acadêmica Daniela Meyer, nasceu na Diretoria da Profana, “desde as primeiras reuniões para constituir a Atlética nós visávamos principalmente os projetos sociais”, afirmou. Meyer é Diretoria social e está feliz com a coleta de donativos que são feitos não apenas entre os integrantes do grupo, mas também de outras pessoas que abraçaram a ideia, “para esse mês de outubro estabelecemos metas e uma delas foi a doação de brinquedos para as crianças carentes e creches. Lançamos a Campanha para os membros da Atlética que abraçou essa causa, e se empenhou na arrecadação”, comemorou.

A coleta será feita ainda hoje no campus II da Unemat (perimetral Rogério Silva) e na escola Manoel Bandeira, aonde acontecem aulas de direito da Unemat.