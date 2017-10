Educação municipal de Alta Floresta fará greve de alerta por dois dias

Nativanews

Já anunciada no início do mês de setembro, os professores da Rede Municipal de ensino em Alta Floresta decidiram por mais uma paralisação. Em estado de greve anunciado no dia 15 de setembro, nos dias 10 e 11 de outubro não haverá aula, a classe cruzará os braços como última tentativa de sensibilização à administração pública.

Na tarde desta sexta-feira (06) uma assembleia deliberou pela paralisação nos dias 10, com um Ato Público a ser realizado em frente à Câmara de Vereadores, e na sequencia uma caminhada nas principais avenidas, e no dia 11 a paralisação total das atividades, aguardando resposta da secretaria de educação.

“Infelizmente não há uma previsão de pagamento dos trabalhadores da educação e algumas atividades são necessárias, portanto no dia 10 têm o ato Público e uma caminhada, no dia 11 os trabalhadores cruzam os braços em sinal de protesto contra o atraso de pagamento da Rede Municipal de Educação”, destacou a presidente em exercício, e diretora regional do Sintep, Ilmarli Teixeira.

Além dos atrasos constantes na folha, uma das preocupações do Sintep é para com o censo populacional, que está defasado no município, provocando o não aumento de repasses. Atualmente são pouco mais de 200 crianças em lista de espera para vaga em creches, outro questionamento é para com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2018, apontou o Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público.