Servidores da Saúde farão assembleia nesta sexta; há risco de greve

Kariny Santos

Será realizado na próxima sexta-feira 06, as 17:30 horas no auditório do Sispumaf uma assembleia dos servidores municipais da Saúde de Alta Floresta, para deliberar pela possibilidade de greve a partir do dia 10 de outubro, caso não haja o cumprimento do acordo firmado com o Executivo Municipal para a regularização salarial.

As informações foram repassadas pelo Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos – Sispumaf Rogério Francisco da Silva, que se reuniu na última semana com o prefeito Asiel Bezerra para um posicionamento sobre o cumprimento ou não do acordo firmado em julho, “na conversa com o prefeito ele disse que vai fazer o possível para pagar até o dia 10 mais não tem certeza”, destacou o servidor.

Conforme o presidente a principal pauta de reinvindicação é o constante atraso salarial registrado nos últimos meses no município, onde em julho em uma reunião intermediada pelo Sispumaf, com o secretário da pasta Adonis Sampaio, foi firmado o acordo em que a prefeitura municipal se comprometeu a partir de outubro a realizar o pagamento em dia, porém as chances de efetivação do acordo parece ser impossível, “estou convidando os servidores por que para tomar a decisão de parar ou não tem que comparecer na assembleia 50% dos funcionários, por isso a assembleia pra decidir o que fazer se ele não pagar”, explicou Rogério.

Conforme Rogério um manifesto em frente a Câmara Municipal e a Secretaria de Saúde no canteiro central deve ser realizado.