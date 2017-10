“Passos que Salvam” faz alerta quanto ao câncer infantojuvenil

Da redação

Já estão a venda os kits para participação na 6ª edição da caminhada “Passos que Salvam”, um evento que visa chamar a atenção da população em relação ao câncer infantojuvenil. O kit custa R$ 35 reais e é composto por camiseta, boné e mochila personalizados. A caminhada acontece em vários estados do Brasil. Em Mato Grosso, Alta Floresta é uma das pioneiras. A caminhada tem saída programada para as 7 horas da manhã em frente à Praça do Avião. Após a caminhada haverá sorteio de brindes.

Segundo a dentista Leila Renó, que trouxe a proposta para a cidade há 6 anos, a cada nova edição a adesão de novos parceiros e participantes é bem maior. “A nossa expectativa de venda para esse ano é de 5.500 kits, chegou o primeiro lote e não está dando para quem quer, tem muitas pessoas pedindo e a gente espera que as pessoas além de adquirir o kit, que vá pra rua caminhar”, disse a dentista, demonstrando otimismo com o evento deste ano.

O principal objetivo da campanha é o alerta às pessoas no sentido de fazer diagnostico precoce em relação ao câncer infanto-juvenil. Para tanto, todos os anos, são enviados profissionais da saúde para fazer cursos em Barretos-SP, cidade sede da Fundação Pio XII (Hospital de Câncer de Barretos). Estes profissionais, já em Alta Floresta, fazem um trabalho de verificação junto às famílias e os casos suspeitos são identificados e encaminhados, quando necessário, para tratamento. “O principal objetivo da caminhada é divulgar sinais e sintomas, e isso nós fazemos com a entrega dos folders, dentro de cada folder deste tem informações simples que podem salvar uma vida, desde que você abra e leia, você deixa de ser leigo”, afirmou a líder de um grupo de pessoas formadas por gente da sociedade, desde profissionais liberais, empresários, colaboradores de um modo geral. “Eu coordeno e nós temos uma comissão que trabalha voluntário pra isso, tem gente da igreja, tem pessoas da comunidade, empresários, então a gente se reúne, traça as estratégias, a logística de vendas, monta os kits, sai pra divulgar, fazer palestras, é uma equipe de voluntários que trabalha”, afirmou.