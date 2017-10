Galeria do Boa Nova 3 entra na fase final de construção

Assessoria da PMAF

A Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra/AF), concluiu na semana passada a parte civil da construção da galeria pré-fabricada de concreto armado do Bairro Boa Nova 3.

A obra segue os mesmos padrões de construção das galerias da Avenida do Aeroporto e da Avenida Mato Grosso. Somente na construção da base de concreto foram utilizadas aproximadamente 300 toneladas de pedra rachão e cerca de 60 metros cúbicos de concreto. A base de concreto tem 21 metros de comprimento por 9,5 metros de largura.

A conclusão de mais uma etapa da obra incluiu a instalação de 45 aduelas, além dos esponsos (ponta de ala) e a construção das vigas de concreto para dar sustentação à estrutura. A galeria conta com três canais que garantem ampla capacidade de vazão do Córrego Severo.

Na manhã da última sexta-feira (29.09), o prefeito Dr. Asiel Bezerra de Araújo e o secretário municipal de Infraestrutura, Eloi Luiz de Almeida, inspecionaram a obra e verificaram que a galeria, de fato, como havia sido anunciado pelos próprios gestores no dia 21 de agosto, durante cerimônia de lançamento, vai resolver o problema da Avenida São Gabriel, principal via de acesso ao Bairro Boa Nova 3.

“O nosso compromisso era acabar com as pontes de madeira do perímetro urbano e estamos fazendo isso. Construímos duas galerias e estamos finalizando a terceira obra. Esta galeria vai resolver o problema da avenida que dá acesso ao Boa Nova 3, onde todo ano a ponte de madeira que existia no local apresentava problemas”, frisou Dr. Asiel Bezerra.

Assim como aconteceu com as outras duas galerias, a galeria pré-moldada do Boa Nova 3 está sendo construída com recursos próprios do município, um investimento necessário, pois a ponte de madeira, com mais de 20 metros estava com a estrutura comprometida e oferecia riscos aos usuários daquela via. Vários acidentes aconteceram na antiga ponte, inclusive com vítima fatal. A construção da galeria é uma reivindicação do vereador José Aparecido dos Santos (PMDB), o Cidão Boa Nova.

Eloi Luiz de Almeida explicou que a obra segue o cronograma normal de execução apesar das dificuldades enfrentadas pelo município, que assim como os demais municípios brasileiros vive um momento de crise. “O cronograma da obra é de 89 dias, estamos envidando todos os esforços para entregar o quanto antes”, disse o Secretário de Infraestrutura.