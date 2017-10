Festival de Pesca Mirim foi realizado em Paranaíta durante temporada do FEST PRAIA

O festival de Pesca Infantil realizado no último sábado dia 30 de setembro durante a temporada do Fest Praia 2017 foi um grande sucesso. Conforme a organização 43 pescadores mirins participaram da 5ª edição do festival na modalidade esportiva (pesque e solte).

O grande campeão foi Saymon Genz que ganhou uma bicicleta doada pela empresa PFOS Construtora, seguido pelo vice campeão Kaike Gabriel de Souza que também ganhou uma bicicleta da empresa PFOS Construtora.

O terceiro lugar ficou com Pedro Henrique de Almeida que ganhou R$ 100,00 doado pelo Mercado Triunfo.

O pescador mirim Elcio Felipe Kurtz ganhou uma vara de pesca no quarto lugar e Hugo Balduíno em quinto ganhou também uma vara de pesca, patrocínios da MT Construções. O sexto lugar ficou com Yuri Rodrigues de Oliveira que ganhou uma vara de pesca da Maré Alta caça e Pesca.

Todos os participantes ainda tiveram chance de ganhar uma Bicicleta doada pela empresa TON Motos, que foi sorteada entre eles, o sortudo foi Elcio Felipe Kurtz que ganhou a BIKE.

A Administração municipal paranaitense garantiu o transporte gratuito para os pescadores, pais e responsáveis pelas crianças. O prefeito Tony acompanhou o início da competição e agradeceu à equipe que organizou com muito zelo e dedicação a pesca infantil.

O evento organizado pela Prefeitura de Paranaíta através da Secretaria de Esportes contou com parceria da Educação, Esportes, Turismo, Saúde e do Comércio e Empresários locais.