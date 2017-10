Saúde equipa postos de saúde com equipamentos odontológicos

Foram entregues ontem os equipamentos novos para 06 consultórios odontológicos destinados aos postos de saúde de Ata Floresta. A aquisição foi feita graças à emenda parlamentar do deputado federal Victório Galli (PSC), que esteve pessoalmente na entrega. O prefeito Dr Asiel Bezerra recepcionou o deputado durante ato que aconteceu no prédio em que funciona o almoxarifado do município, no setor industrial.

O grande número de equipamentos adquiridos chamou a atenção dos presentes. São 6 gabinetes odontológicos completos, com autoclave, computadores, ar condicionados, dentre outros itens. O prefeito Asiel Bezerra comemorou a conquista. “De quando destina uma emenda até ela chegar, geralmente demora três, quatro anos, essa emenda, porque era da saúde foi rápida, foi em torno de um ano e está aqui e isso vai atender melhor a população de Alta Floresta”, disse o prefeito.

O chefe do executivo elogiou a sua equipe que fez a aquisição de equipamentos de ponta, conseguindo, a partir da negociação diretamente com os fornecedores, uma economia de R$ 70.000,00 que, somados ao rendimento financeiro, gerou uma “sobra” de mais R$ 20.000,00. O recurso deve ser utilizado para aquisição de dois veículos para atender a secretaria de Saúde. “Conseguimos com os fornecedores um preço bem acessível e com esta aquisição conseguimos fazer uma economia de 70 mil e mais 20 de rendimento, então hoje ainda temos 90 mil para equipar o restante das unidades que não estão contempladas com a odontologia”, disse o secretário.

O deputado Victório Galli comemorou e ao mesmo tempo elogiou a atuação da equipe da Secretaria de Saúde, “a gente vê o dinheiro das emendas, que é dinheiro público, bem aplicado, isso é muito importante (…) a gente fica feliz com isso, vê o respeito do dinheiro público sendo bem aplicado, a gente fica feliz com isso vendo o dinheiro “, afirmou o parlamentar.

Segundo anunciado, a Saúde ainda espera mais em torno de um milhão de reais em verbas do próprio deputado Victório Galli (PSC) e do deputado Ságuas Moares (PT), que devem também ser utilizadas na aquisição de equipamentos para os postos de saúde, os projetos estão em andamento.