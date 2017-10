Vencedores de concurso de civismo recebem premiação

Kariny Santos

A Loja Maçônica Darcy de Moraes, a Secretaria Municipal de Educação de Alta Floresta e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) entregaram na tarde desta segunda-feira (02) a premiação para os vencedores da 5ª edição do Concurso Civismo, realizado no município para as escolas públicas de Educação Infantil e para o 1º, 2º e 3º Ciclo do Ensino Fundamental. A cerimônia de entrega dos prêmios aconteceu no auditório da escola da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia (Secitec).

A promoção do civismo nas escolas aconteceu por meio do Concurso de Poesia, Frases e Desenhos. Os trabalhos inéditos apresentados pelos alunos inscritos no concurso foram avaliados por uma comissão julgadora. O primeiro lugar de cada categoria foi premiado com uma bicicleta.

Para Lauriano Antônio Barella, presidente da Loja Maçônica Darcy de Moraes, o importante não é apenas ver o sorriso estampado no rosto das crianças, mas promover e plantar a semente do resgate do civismo nas escolas. “há cinco anos já fazemos essa campanha e o que incentivou foi o resgate do civismo na nossa cidade principalmente nas nossas crianças que são o futuro da nossa nação”, ressaltou.

A secretária de Educação, Maria Iunar Portão, agradeceu a loja maçônica pela parceria e considerou o concurso fundamental para despertar nos estudantes a importância do amor pela pátria. “essas parcerias elas são necessárias e eu avalio esse evento de uma forma positiva, nos precisamos dessas parcerias junto as entidades filantrópicas para que nos possamos estar fazendo a diferença na educação em Alta Floresta”, disse a Secretária ao ressaltar que o civismo é incentivado nas escolas permanentemente.

Vencedores

O vencedor na 1ª Categoria Educação Infantil maternal II- desenho foi o aluno Vitor Gabriel Luedke de Oliveira, da Escola Municipal Irmã Dulce, o 2º lugar ficou com a aluna Mariana, da escola municipal Anjo da Guarda, o 3º lugar ficou com o aluno Victor da Silva do Nascimento, da escola Principio da Sabedoria.

O prêmio de primeiro lugar na 2ª Categoria Pré escolar I e II – desenho foi para o aluno Vinicius Bone Bicalho, da escola municipal Jardim das Flores, o 2º lugar ficou com a escola municipal Irmã Dulce com a aluna Rosangela Romera e o 3º lugar foi para a escola Anjo da Guarda com o aluno Gesisbel Simão Pereira.

O prêmio de primeiro lugar na 3ª Categoria 1º cilho – frase ficou na escola municipal Jardim das Flores com a aluna Isabelly Vitorya, o 2º lugar ficou para o aluno Carlos Gabriel, da escola Aluizio Azevedo, já o 3º lugar para a aluna Vanderleia Guimarães da escola municipal Paulo Cézar Leinig.

O prêmio de primeiro lugar na 4ª Categoria Ensino Fundamental – 2º Ciclo, foi para Talita de Oliveira, estudante da Escola Municipal Jardim das Flores. Vitoria Lorraine Ferreira, aluna da Escola Municipal Aluízio de Azevedo, foi a vencedora do 2º lugar, no 3º lugar ficou para a escola Nilo Procópio Peçanha com a aluna Larissa de Souza Cruz.

Na categoria Ensino Fundamental 3º Ciclo o vencedor foi o estudante João Rodrigues de Melo, da Escola Municipal Jardim das Floresta, o 2º Lugar para a aluna Paola Cristina da Escola Municipal Aluízio de Azevedo e o 3º lugar a conta da aluna Josiele Moncos da escola municipal Nilo Procópio Peçanha.