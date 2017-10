Alunos da Apae participam de Jogos em Matupá

Os alunos da APAE de Alta Floresta estiveram do dia 29 de setembro a 01 de outubro Em Matupá participando dos 6º Jogos Regionais Olímpicos das APAES, trazendo cinco medalhas de ouro e três de prata.

Os atletas participaram da natação, atletismo e futsal e trouxeram para casa os melhores lugares do pódio: o time de futsal ficou com o lugar mais alto do pódio, além de trazerem o 1º lugar ficaram nos 100 metros Down com o aluno Emerson que também conquistou o 2º lugar nos 50 metros down; em 1º lugar no salto a distância Keuvin e no 2º lugar ficou pro aluno Luis Carlos, em 2º lugar no arremesso de discos ficou com o aluno Jeime, na natação os alunos também trouxeram para a casa com o aluno Mauricio o primeiro lugar nos 5º e 100 metros rasos; e primeiro e segundo lugar nos 25 metros rasos com os alunos Jaime e Luis Carlos.

A equipe se prepara para participar dos jogos Estaduais.