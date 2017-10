Lideranças e entidades do Nortão trancam BR-163 em ato pelo Regional de Sinop

A prefeita de Sinop Rosana Martinelli (PR), convocou a população para um manifesto na tarde desta terça (3). Após conversas, vereadores, entidades e prefeitos do Norte do Estado decidiram trancar a BR-163, por no mínimo uma hora, em frente à escola Nossa senhora da Gloria, no bairro Alto da Glória. O protesto tem início previsto para as 15h30.

A manifestação tem o objetivo de chamar a atenção em definitivo do Governo do Estado em relação ao caos na saúde pública que o município enfrenta após o anúncio da direção do Hospital Regional de que não irá mais receber urgências e emergências e não há medicamentos para os internados que já são transferidos para outras unidades da região, entre outras demandas causadas pela falta do pagamento pela Secretaria de Estado e Saúde (SES).

Rosana explica que a mobilização terá início na Praça da Bíblia, no centro da cidade e seguirá para a rodovia. A prefeitura deve disponibilizar ônibus para quem quiser participar do protesto.