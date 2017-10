Governo lança hoje programa de concessão de rodovias

O Governo de Mato Grosso lançará hoje (03.10), a partir das 8h, em Cuiabá, o Pró-Estradas Concessões: Programa de Parcerias com o Setor Privado para Investimentos na Logística de Mato Grosso. Na primeira fase, serão concedidos à iniciativa privada ao menos 525 quilômetros de rodovias com investimentos na ordem de R$ 1,5 bilhão. Estima-se que o programa irá gerar mais de 3,5 mil empregos. A iniciativa prevê investimentos bilionários na melhoria das rodovias estaduais.

O programa representa um conjunto de ações articuladas pelo governo estadual para aumentar a competitividade econômica de Mato Grosso, reduzir o custo logístico de transportes, escoar com mais eficiência a produção agrícola crescente do agronegócio, fortalecer a parceria com setor privado e ampliar as exportações.

O anúncio do programa Pró-Estradas Concessões será feito pelo governador de Mato Grosso, Pedro Taques, e pelo secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Marcelo Duarte. No primeiro momento, eles vão explicar o programa que vai possibilitar uma melhoria considerável na qualidade das rodovias. Na sequência, eles devem atender os jornalistas durante coletiva de imprensa.