1ª Edição do Festival do Pastel será realizado em Alta Floresta

Alta Floresta recebe na ultima semana no dia 04 de outubro, na Feira Livre o 1ª edição do Festival do Pastel. O evento contara com 30 barracas de pastel, com sabores tradicionais – como carne, queijo, frango e pizza, entre outros que custarão R$ 2,50 – na ocasião será escolhido o melhor pastel da cidade. O evento vai das 18h às 22h .

Conforme o funcionário da secretaria de Turismo e comercio e um dos organizadores do evento Josemar Rodrigues da Silva o objetivo é valorizar o comercio local “o festival do pastel é para a gente fomentar a comida em Alta Floresta, como nós estamos aqui aproximadamente 30 estabelecimentos que produzem pastel então a gente esta tentando desenvolver este festival para fomentar mais esses comércios e para que as pessoas possam conhecer os produtos delas”, explicou Josemar

Ao comprar o pastel o cliente recebera uma cédula de votação para a escolha do melhor pastel. Ao ganhador do premio será condecorado com uma placa para exposição no comércio.