Posto de saúde é atingido por incêndio em Confresa (MT)

Segundo a enfermeira Fernanda Santos, que estava no local, o incêndio teve início na parte elétrica e acabou se alastrando dentro do local. “Pegou fogo na parte elétrica e se alastrou rapidamente”, disse.

As chamas atingiram móveis que estavam próximos. De acordo com funcionários, os aparelhos do posto foram danificados pelo fogo.

No município não há batalhão do Corpo de Bombeiros. Caminhões-pipa foram até o local apagar as chamas e para evitar que elas se espalhassem e atingissem o laboratório municipal que fica do lado do PFS.