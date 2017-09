Altaflorestenses dividem o pódio mais uma vez no estadual de MTB

O altaflorestense Adolfo Camilo esteve participando no final de semana do 1º Desafio MTB XCM no município de São Jose do Rio Claro – 5ª etapa MTB/Norte. Além dele, o ciclista Rony Anderson, também esteve presente.

Ambos conseguiram boas classificações. Camilo, que lidera a categoria másters A para atletas de 35 a 40 anos, terminou a prova na 2ª colocação. Já Rony, fechou o percurso na 5ª colocação. O ciclista Marcos Antônio de Sorriso foi o grande vencedor da categoria másters. No geral, Camilo ocupa a segunda colocação e Rony a 5ª colocação.

De acordo com Camilo, uma prova duríssima com mais de 130 ciclistas tendo um percurso de cerca de 45 km de muita subida e areia.

Na categoria elite o grande vencedor foi Sidney Canela de Tangará da Serra seguido de perto pelo ciclista Felipe Vicenzi de Sorriso.

Confira os cinco primeiros da categoria másters A

1 – Marcos Antonio Marchry – 02:16:48 – Sorriso

2 – Adolfo Camylo Cavalcante – 02:23:23 – Alta Floresta

3 – Jucie Vieira De Oliveira – 02:28:07 – Sinop

4 – Rodrigo Peixoto – 02:32:46 – Lucas do Rio Verde

5 – Ronny Almeida – 02:32:46 – Alta Floresta