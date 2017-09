Funcionários da Saúde municipal ameaçam greve

Kariny Santos

Os Servidores municipais da saúde de Alta Floresta ameaçam entrar em greve a partir do dia 10 de outubro, caso não haja o cumprimento do acordo firmado com o Executivo Municipal para a regularização salarial. As informações foram repassadas pelo Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos – Sispumaf Rogério Francisco da Silva, que se reuniu na última segunda-feira 25, com os secretários de Finanças, Administração e saúde para um posicionamento sobre o cumprimento ou não do acordo firmado em julho, uma reunião será realizada amanhã com o Prefeito Asiel Bezerra.

Em julho uma reunião intermediada pelo Sispumaf, com o secretário da pasta Adonis Sampaio, foi firmado o acordo em que a prefeitura municipal se comprometeu a partir de outubro a realizar o pagamento em dia, “como está vencendo o prazo a gente voltou sentou com o secretario de saúde, com o secretário de finanças, estamos aguardando uma reunião com os secretários e a presença do prefeito para explicar a situação, mas segundo eles a possibilidade de regularizar estes pagamentos existe, mas é bem pequena, eles estão esperando alguns recursos”, explicou Rogério.

Conforme Rogério os atrasos estão passando do dia estipulado sendo registrado em agosto a efetivação do pagamento apenas no dia 25, a categoria deve realizar manifestos com atos públicos, a assembleia deve ocorrer na próxima semana onde será decidido a deliberação da greve, “se até o dia 10 os funcionários da saúde não receberem, o nosso advogado já esta cuidando da parte jurídica, por não ter cumprido o acordo e continuar em atraso, se não receber até o dia 10 a gente vai fazer manifesto em frente a Secretaria de Saúde e Câmara Municipal e posteriormente paralização se o pagamento não for pago em dia”, ressaltou.