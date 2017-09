Alunos de escola rural desenvolvem projetos voltados ao meio ambiente

A EE Mundo Novo, localizada em uma comunidade rural de Alta Floresta promoveu uma atividade em comemoração ao Dia da Arvore, comemorada no ultimo dia 21 de setembro. De acordo com a equipe gestora, estão de parabéns todos os profissionais da instituição de ensino pelo trabalho realizado no dia 21 de setembro, Dia da Árvore.

Um projeto criado pela bibliotecária Pâmela Teza M. Liecheski e a articuladora Thais Lourençoni, com a colaboração dos professores do 1º ao 3º ciclo que teve como objetivo sensibilizar os alunos para os benefícios da árvore no dia-a-dia de todos os seres vivos; promover o cuidado com o meio ambiente e reflexão sobre as consequências do desmatamento.

O primeiro passo foi a coleta de sementes trazidas pelos alunos, envolvendo assim a família. O próximo passo, foi a distribuição de algumas mudas, das que foram plantadas e outras que foram doadas pelo professor Rúbens da Unemat.

O trabalho realizado com os alunos teve resultado satisfatório, pois despertou o interesse para a importância da conservação do plantio de diversas espécies.