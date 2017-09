Um incêndio que destruiu três ônibus escolares em Alta Floresta pode ser criminoso

Da redação

INCÊNDIO CRIMINOSO? – Um incêndio que destruiu completamente três ônibus particulares pode ser criminoso, mas a Polícia ainda não fala sobre o assunto, preferindo aguardar o resultado da perícia que será feira por técnicos da Perícia Oficial do Estado (Politec).

O incêndio em três ônibus de propriedade de uma empresa particular que prestavam serviços para o transporte escolar no município de Alta Floresta (Norte, a 803 quilômetros de Cuiabá), segundo a Polícia, aconteceu na noite desta quinta-feira, 21.

As chamas só não se propalaram mais e atingiram outros veículos que estavam no pátio da garagem da empresa, graças a ação rápida de populares e da intervenção imediata do Corpo de Bombeiros.