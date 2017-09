Sucesso marca evento beneficente em prol à criança que caiu em piscina

Da redação

Foi marcada pelo sucesso a feijoada beneficente realizada no sábado em Alta Floresta que eu teve a renda destinada em prol ao tratamento do menino Jater de 02 anos, filho do arrendatário da lanchonete do Clube CTG, Cláudio Marcos Pinto “popular Mandioca”. Com show de pagode do “Se vira nos 30” além de outras atrações, o ambiente ficou bem aconchegante, ainda mais por se tratar de uma “nobre causa”.

Além de integrantes do CTG Clube, pessoas da comunidade, como o Kelé, “dona Zu” e outras pessoas conhecidas da culinária local, e integrantes de clubes de serviços, como o Rotary Club, abraçaram a ideia e auxiliaram nas atividades, tanto na preparação da feijoada, como no trabalho de servir às pessoas participantes. Foi um show de doação de cada um que compareceu ao CTG, seja para trabalhar ou mesmo para participar adquirindo o almoço.

Segundo o Mandioca, “Me surpreendeu, porque todo mundo acolheu essa causa, o CTG deu a maior força, eles que propuseram fazer este evento, graças a Deus está tudo bem. Aí a gente vê aonde a gente tem amigos, companheiros. Se Deus quiser, e ele quer, a gente vai sair desta”,

Segundo Mandioca, o quadro de saúde de seu filho ainda inspira cuidados, a criança continua internada na capital, já não está na UTI, “ele está com os batimentos normais, fazendo as necessidades fisiológicas normais, mas até então ele se encontra desacordado, são 4 meses e pouco desacordado”, disse. O recurso arrecadado com a feijoada será destinado à manutenção da sua esposa que está acompanhando o tratamento dado a seu filho, enquanto fica em Alta Floresta trabalhando e cuidando do restante da família. “Acima de tudo a esperança, sem esperança, pode abandonar, mas graças a Deus vai dar tudo certo e eu tenho muita esperança, em nome de Jesus”, disse o pai, confiante na recuperação do menino.

Jaime Garcia, presidente do CTG, disse que o objetivo foi alcançado, a comunidade entendeu a situação e a feijoada foi toda vendida. “Nós estamos aqui atendendo as pessoas e queremos em nome de toda a diretoria agradecer a cada um que colaborou”, disse o presidente. “Nós sabemos que não está sendo fácil pra eles, e a ideia nossa é tentar de alguma maneira vir a diminuir um pouco este peso, deste sofrimento da família”, disse.