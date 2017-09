Famílias de Apiacás são beneficiadas com o cartão do Programa Pró-Família

Assessora de Imprensa: Driely Melo

Dessa vez o município contemplado com os cartões do Programa Pró-Família foi Apiacás, o prefeito Adalto Zago, a secretária de assistência social Solange Zago, vereadores, servidores públicos e a população receberam a a visita do Sr. Maxi Russi Secretário da Secretaria Estadual do Trabalho e Assistência Social – SETAS e a sua equipe. O objetivo da visita foi de entregar para as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade o cartão do programa pró-família.

Para o prefeito, Sr. Adalto Zago, foi com imensa alegria que nosso município recebeu a visita do Sr. Maxi Russi e sua equipe. ” Hoje estamos recebendo com muito carinho o Sr. Maxi secretário da secretaria estadual do trabalho, o motivo da sua vista foi realizar a entrega dos cartões do Programa Pró-Família para as Famílias contempladas em Apiacás, esse programa vem para atender uma demanda da população do estado que se encontra em caráter de vulnerabilidade, no total no estado 35.000 famílias serão beneficiadas através desse programa. Quero aqui parabenizar nosso secretário e toda sua equipe que estão empenhados nesse programa, não posso deixar de parabenizar também a nossa secretária de assistência social Solange Zago sua equipe e as agentes de saúde pelo excelente trabalho prestado em Apiacás e no Mato Grosso”. Diz o prefeito.

De acordo com a Sra. Solange Zago, primeira-dama, esse programa é de extrema importância para a população que se encontra em situação de vulnerabilidade. ” Estou muito feliz em receber o secretário Maxi Russi, e toda sua equipe em nosso município, sempre estamos juntos em Cuiabá ou Brasília, mais hoje receber ele aqui é muito importante para nós e para as famílias que irão receber o cartão do Programa Pró-família, tenho certeza que logo esse programa atingirá os 141 municípios do estado, como o próprio secretário diz sabemos que cem reais não é muito, mais já garante o básico na mesa de quem necessita. Por isso mais uma vez parabéns ao secretário e toda sua equipe pelo excelente trabalho que vem sendo desenvolvido no estado de Mato Grosso. E parabenizar toda minha equipe que realmente são nota 10″. Afirma a secretária.