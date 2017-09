Depois de mais de cem dias cai primeira chuva em Alta Floresta

O clima é de alívio, nunca uma chuva foi recebida com tanta empolgação por grande parte da população. O clima seco, as altas temperaturas, o excesso de poeira e o excesso de fumaças causada pelas queimadas estavam deixando a população impaciente à espera de um “presente do céu”, e ela veio ontem à tarde por volta das 14 horas, durou pouco mais de meia hora, tempo suficiente para amenizar o clima.

No entanto também trouxe alguns problemas, como por exemplo na creche Anjo da Guarda no bairro da cidade Alta, quando parte do forro da brinquedoteca cedeu e veio abaixo. Segundo a diretora da creche, em conversa informal com nossa reportagem, quando começou a chuva já perceberam que a água escorria pela parede. Havia crianças do berçário na brinquedoteca.

A decisão foi retira-las daquela sala e leva-las a outro ambiente. Pouco após a retirada das crianças parte do forro cedeu atingindo uma funcionária que estava na sala. Apesar do susto, não houve ferimento.

Num dos corredores, a calha não suportou a intensividade das chuvas e o que seu viu foi uma verdadeira “cachoeira”.

Segundo a diretora, professora Adriana, imediatamente ela suspendeu parte do atendimento e solicitou aos pais que buscassem os filhos do berçário, a aula continuou normal nas salas que não foram atingidas.

Em contato com a secretária de educação Iunar Portão, ela disse que imediatamente ao problema ocorrido a escola informou e hoje ainda o problema será solucionado com a recuperação do forro afetado pelas chuvas.

Em Paranaíta o problema foi maior, segundo o jornalista Ray Silva, a chuva chegou por volta das 15 horas, acompanhada de forte ventania que destelhou algumas casas, causou a queda de painéis de propaganda. A ventania, relatou o jornalista, foi “além do imaginado”, quase um vendaval.