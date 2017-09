Conselho organiza programação para a semana da pessoa com deficiência

Assessoria

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD) organizou uma programação específica para a Semana da Pessoa com Deficiência. Com o tema “Direitos, Necessidades e Realizações”, a programação terá atividades nos dias 25 e 26.

Na segunda-feira (25) será realizada a solenidade de abertura da programação, com a celebração no templo infantil da Igreja Presbiteriana Renovada, no Setor J. Na terça-feira (26) a Sessão Legislativa da Câmara Municipal de Vereadores também terá programação específica em relação à semana da pessoa com deficiência. A presidente do CMDPD, Lícia Feronatoh, convida a população para participar da programação.

A programação conta com a parceria da Associação dos Amigos do Altista (AMA/AF), da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Associação dos Deficientes Físicos (ADF), Centro de Educacional Especializado em Deficiência Auditiva (CEEDA), IDESP e da Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social.