Candidatas ao Miss Alta Floresta são apresentadas à imprensa

Assessoria

O maior concurso de beleza feminina de Alta Floresta está de volta e vai revelar a mulher mais bela, aquela que vai representar a beleza da mulher altaflorestense. O último concurso aconteceu em abril de 2013, com a escolha de Luana Ribeiro Miss Alta Floresta. Agora, quatro anos depois, o concurso surge com um novo formato e com o apoio de vários parceiros.

Na noite de sexta-feira (22) foi realizado um coquetel para apresentar as candidatas ao título de Miss Alta Floresta 2017 à imprensa. Organizado pela Direção de Cultura e Juventude, o evento de divulgação do concurso aconteceu na Revista É Vip e contou com a presença da Miss Alta Floresta Luana Ribeiro, de parceiros do concurso e familiares das candidatas. O Ateliê Stela Palin, um dos parceiros do concurso, vestiu as candidatas para a apresentação.

Demonstrando confiança e força, sem perder a naturalidade, as candidatas sentiram as primeiras emoções de participar do maior concurso de beleza de Alta Floresta, foi o primeiro passo na busca de transformar o sonho de receber a tão desejada coroa em uma realidade emocionante.

A edição de 2017 do Miss Alta Floresta acontecerá no dia 11 de outubro, no Centro Cultural, na Praça do Avião. É neste local, que será transformado para o concurso, que a Miss Alta Floresta, Luana Ribeiro, irá coroar a sua sucessora. Além da premiação, a vencedora representará Alta Floresta no Miss Mato Grosso e em vários eventos.

A Diretora de Cultura, Flávia Bulhões Buchmann, disse que a população pode esperar um evento que ficará marcado na história. “A população pode esperar um espetáculo maravilhoso, uma festa linda, um evento pra ficar na história, porque é isso que Alta Floresta merece”, garantiu ao agradecer o apoio dos parceiros, das famílias das candidatas e da administração municipal.

O secretário de Esporte, Cultura e Juventude, Zamir Mendes, participou do coquetel de apresentação das candidatas e ressaltou a forma desafiadora e arrojada com que a Diretora de Cultura, Flávia Bulhões, vem conduzindo as ações da pasta. “Ela tem toda autonomia para trabalhar, tem o meu apoio e o apoio do prefeito, estamos aqui para apoiar no que ela precisar, então, parabéns a toda a equipe de cultura que resgatou um evento maravilhoso”, elogiou.

As candidatas ao título de Miss Alta Floresta 2017 são: Ana Laura Marinho, Andréia Leising, Bruna Pompilho, Carolina Ribeiro, Caroline Back, Fernanda Teixeira, Pamela Amaral, Sabrina Lourenço, Thais Emanuelle e Wellen Walchi.

Os parceiros do Miss Alta Floresta 2017 são: Ateliê Stela Palin, Studio Moraes, Elisa Nunes, Elianai, Di Marly’s, Bel Personal Hair, Vanessa Mariano, Dr. Paulo Forti (Magnólia), Alessandra Leinig Buffet, Dr. Juliano Aureliano, Dimarcia, Cida Sicuto – vereadora, Marcos Menin – vereador, Emerson Machado – vereador, Studio Ritmus, Ágape Escola de Artes, Jéssica Durski, NSLim, Atacarejo/Hotel Avenida e Imprensa local.