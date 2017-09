Unemat: campus de Alta Floresta recebe livros durante visita da Reitora

Kariny Santos/ Da redação

O campus de Alta Floresta da Universidade do Estado do Mato Grosso recebeu nesta quinta-feira 21, a visita da reitora Ana Maria Di Renzo e do Pró-reitor de planejamento e tecnologia da informação Francisco Lledo, que vieram ao município para visita itinerante e entrega de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em livros para os quatro cursos oferecidos no polo municipal.

O recurso foi uma conquista da Direção do Campus junto à Reitoria e o valor foi distribuído por curso, sendo que os cursos de Engenharia Florestal, Agronomia e Biologia receberam cada um R$ 10.000,00 (dez mil reais) em material bibliográfico, já o curso de Direito recebeu uma “atenção especial” por ser um curso novo e com pouco material didático recebeu R$20.000,00 (vinte mil reais) em livros, “é uma reinvindicação anterior, o curso de Direito é um curso novo e muito carente de bibliografia especifica então já é uma conquista a chegada dos livros, mas como é também para Biologia, para Agronomia e para Engenharia Florestal que são cursos mais antigos, mas que carecem de livros”, destacou a reitora.

Conforme o Pró-reitor de planejamento e tecnologia da informação Francisco Lledo, com a vinda a equipe se reunirá com os coordenadores de cursos e todos os profissionais para recolher as reivindicações para o campus, “essa é a função do gestor hoje em dia, é estar sempre ligado diretamente porque nosso fim é o acadêmico então para isso faz parte da gestão sempre estar presente junto aos campus buscando ajudar, porque administração pública não é fácil, é burocrática e demorada, mas se todos fizerem um pouquinho as coisas andam”, destacou Lledo que anunciou melhorias da rede de internet no campus.