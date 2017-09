Prefeito Asiel Bezerra inspeciona construção da Galeria do Boa Nova 3

Assessoria

Desde que assumiu o mandato, ainda na primeira gestão (2013/2016), o prefeito de Alta Floresta Dr. Asiel Bezerra de Araújo assumiu também o compromisso de substituir as pontes de madeira do perímetro urbano por obras de qualidade e longa durabilidade, que beneficiassem a população e assim tem sido feito. Exemplo é a construção da galeria pré-moldada da Avenida Mato Grosso, que resolveu definitivamente o problema de uma ponte mista de madeira e concreto que todo ano apresentava problemas estruturais. Antes, porém, foi construída uma galeria na Avenida Mato Grosso em substituição a um bueiro Armco danificado.

Agora a Prefeitura de Alta Floresta está construindo a galeria do Boa Nova 3. A obra segue os mesmos padrões de construção das galerias da Avenida do Aeroporto e da Avenida Mato Grosso. Somente na construção da base foram utilizadas aproximadamente 300 toneladas de pedra rachão e cerca de 60 metros cúbicos de concreto. A base de concreto tem 21 metros de comprimento por 9,5 metros de largura. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura a galeria terá 45 aduelas com ampla capacidade de vazão para o Córrego Severo.

No começo da semana, o prefeito Dr. Asiel Bezerra inspecionou a obra e ressaltou a importância da construção de uma galeria que terá longa durabilidade. “Assumimos a administração com o compromisso de acabar com as pontes de madeira no perímetro urbano, já construímos duas galerias e estamos na terceira obra, restando a do bairro Cidade Bela, então, vamos entregar o município com o problema resolvido, com obras de qualidade que vão durar para a vida toda”, ressaltou o Prefeito.

A Avenida São Gabriel principal via de acesso ao bairro Boa Nova 3 permanecerá interditada até a conclusão da obra. Placas de sinalização indicam o bloqueio feito somente no local da obra, porém, o acesso ao bairro não ficou comprometido, pois os moradores podem utilizar a Avenida Nossa Senhora Aparecida, principal via de acesso ao Boa Nova 1.

A construção da galeria do Boa Nova 3 era uma reivindicação antiga dos moradores e foi um pedido do vereador José Aparecido dos Santos (PMDB), o Cidão Boa Nova, feito ao prefeito Dr. Asiel Bezerra. Lançada no dia 28 de agosto, a obra está sendo executada com recursos próprios e tem prazo de construção estipulado em 89 dias e segue ritmo normal de execução.