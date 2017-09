Prefeito Asiel Bezerra vistoria construção da UBS Cidade Alta

Unidade Básica de Saúde está praticamente pronta e deverá ser inaugurada em breve

Assessoria da PMAF

O setor de saúde pública do município de Alta Floresta está recebendo o maior programa de infraestrutura da história. A construção de 8 Unidades Básicas de Saúde está transformando para melhor o atendimento oferecido aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Esta é a marca registrada da administração municipal, que desde 2013 vem investindo em obras de infraestrutura que garantam melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde e no atendimento à população.

As Unidades Básicas de Saúde que entregues para a população e as que ainda serão entregues até o final do segundo mandato do prefeito Dr. Asiel Bezerra de Araújo, contam com uma estrutura planejada, com recepção climatizada, água gelada e televisão, e seguem um padrão determinado pelo prefeito Asiel Bezerra de Araújo no mesmo estilo das clínicas particulares aonde os pacientes têm conforto e comodidade enquanto aguardam para serem atendidos. Esta é outra marca registrada do gestor.

Na manhã da última segunda-feira (18), o prefeito Asiel Bezerra de Araújo vistoriou a UBS Cidade Alta. “Buscamos a construção das UBS pela grande necessidade que existia no município, mas principalmente para proporcionar maior conforto, qualidade e eficiência nos atendimentos”, frisou o prefeito Dr. Asiel Bezerra.

O prédio fica localizado na Avenida Amazonas e está praticamente pronto, restando apenas alguns ajustes e a instalação dos móveis e equipamentos. A intenção da administração municipal é entregar a UBS Cidade Alta para a população em outubro. Com mais de 300 metros quadrados de área construída, a UBS vai atender uma população de mais de 2 mil famílias.

Seguindo o padrão nacional do Ministério da Saúde, a UBS Cidade Alta também terá sala de vacina, sala de procedimentos, recepção climatizada e com televisão, dentre outras estruturas montadas especialmente para oferecer um atendimento digno para os pacientes do SUS.

A unidade foi construída por meio de um convênio assinado entre a Prefeitura de Alta Floresta e o Governo Federal, e é o resultado das constantes viagens realizadas pelo prefeito Dr. Asiel Bezerra à Brasília em busca de recursos para o município.