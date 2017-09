Greve dos correios: movimento em Alta Floresta é parcial

Kariny Santos/

Da redação

Teve inicio às 22h de terça-feira (19) a greve dos Correios que e atinge 20 estados e o Distrito Federal, segundo a coordenação de comunicação dos Correios de Mato Grosso a paralisação não afeta os serviços de atendimento, segundo informou a empresa em nota a nossa equipe de reportagem. “Até o momento, todas as agências, inclusive nas regiões que aderiram ao movimento paredista, estão abertas e todos os serviços estão disponíveis”, diz o comunicado. Em Alta Floresta funcionários que não quiseram ser identificados, informaram que o movimento é parcial, e apenas os serviços na área de distribuição foram parados.

Conforme a empresa apenas minoria do efetivo adotou o movimento onde afirma que negociações com os sindicatos que não aderiram à paralisação ainda estão sendo realizadas esta semana “em Mato Grosso, 91,05% do efetivo estão presentes e trabalhando – o que corresponde a 1.363 empregados”, destacou em nota.

A empresa disse que colocou em prática seu Plano de Continuidade de Negócios para minimizar os impactos à população. Conforme as informações repassadas pela categoria entre os motivos da greve estão o fechamento de agências por todo o país, pressão para adesão ao plano de demissão voluntária, ameaça de demissão motivada com alegação da crise, ameaça de privatização, corte de investimentos em todo o país, falta de concurso público, redução no número de funcionários, além de mudanças no plano de saúde e suspensão das férias para todos os trabalhadores, exceto para aqueles que já estão com férias vencidas.

“Os Correios continuam dispostos a negociar e dialogar com as representações dos trabalhadores na busca de soluções que o momento exige e considera a greve um ato precipitado que desqualifica o processo de negociação e prejudica todo o esforço realizado durante este ano para retomar a qualidade e os resultados financeiros da empresa”, informou em nota.