Exclusivo: após problemas na pista de voo em Itaituba – PA, MAP adia novamente vinda para Alta Floresta

Kariny Santos/ Da redação

Uma série de problemas na estrutura aeroportuária no Estado do Pará (primeiro foi em Santarém, agora em Itaituba) provocou atraso na entrada em operação da empresa MAP Linhas áreas em Alta Floresta e Sorriso. A reportagem do O Diário conversou por telefone, nesta terça-feira, 19, com Décio Assis, gerente comercial da empresa que confirmou que o início das atividades em Alta Floresta foi adiado novamente após a identificação de um problema na pista de pouso do aeroporto Internacional de Itaituba – PA. Segue sem previsão de quando devem ocorrer os primeiros voos no município.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou em abril de 2017 a empresa MAP linhas aéreas, implantar voos ligando Sorriso e Alta Floresta aos municípios de Itaituba, no Pará e Manaus, no Amazonas. A previsão é que haja conexão para a capital federal Brasília-DF. A companhia deveria ter começado a operar há mais de três meses. O primeiro voo estava programado para ocorrer no dia 15 de junho e pelo site da companhia os bilhetes já estavam inclusive sendo comercializados.

Conforme Assis, entre os meses de junho e agosto a empresa não iniciou as atividades devido uma manutenção na pista de pousos e decolagens do Aeroporto Maestro Wilson Fonseca, em Santarém, no Pará, que iniciou no dia 19 de junho e concluiu no dia 17 de agosto quando em nova vistoria, foi identificada problemas em Itaituba, onde a pista necessita de um novo recapeamento. No aeroporto de Itaituba apenas voos noturnos não estão sendo realizados, a ligação aos municípios de Alta Floresta e Sorriso necessitam dessa liberação para que a empresa inicie a programação de atuação no município.

Em Alta Floresta, as instalações por parte da gestão do aeroporto municipal para o recebimento da companhia já estão prontas, o que falta é a vinda in loco da MAP para a adaptação do espaço que foi construído recentemente, conforme o gerente comercial irão operar duas aeronaves a AT72 com capacidade de 66 passageiros e a AT42 com capacidade de 45 passageiros.