Chuva pode chegar de “hoje pra segunda”; prevê “Clima Tempo”

Kariny Santos/ Da redação

A probabilidade de chuva em Alta Floresta, hoje, quinta-feira, está em 80%. A previsão do Instituto “Clima Tempo”, aponta a previsão de “sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite”. O volume previsto é de 2mm, mas se a previsão se comprovar é muito pouco para quem está a mais de 100 dias “na seca”.

Segundo o empresário e piloto aéreo Janio Toledo, a última chuva registrada no município foi há mais de 100 dias, no entanto a boa notícia é que a chuva está “rondando” a cidade. Em Carlinda e no estado vizinho, no dia 08/09 já registrou as primeiras chuvas, “ontem (19) lá no Pará na região que eu estava choveu, tenho informações que no município de Novo Progresso – PA choveu e eu acredito que até o final de semana, no máximo até domingo já chova aqui também”, apostou.

Segundo o Clima Tempo, apesar da esperança de chuva para hoje, amanhã, sexta-feira, a chance de chuva volta a “zero”. No sábado, dia 23, volta a esperança, desta vez com previsão de 7mm de chuva. Aliás, do dia 23 em diante, a chuva deve voltar à região com as probabilidades sempre permeando os 80%, até o dia 2 de outubro, quando a chance de chuva estará em 99% de probabilidade.