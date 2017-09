Seleção define as candidatas ao título de Miss Alta Floresta 2017

Com Assessoria

A pré-seleção das candidatas ao título de Miss Alta Floresta 2017 aconteceu no final da tarde de domingo (17), no Centro Cultural e de Eventos, na Praça do Avião, e contou com a participação de parceiros do evento. Durante o processo de seleção não foram aplicadas notas, mas foram avaliados critérios específicos como beleza, desenvoltura e simpatia, e cada candidata teve a oportunidade de se apresentar.

As candidatadas escolhidas têm entre 16 a 22 anos e serão apresentadas para a imprensa e para a sociedade nesta sexta-feira (22), durante um coquetel organizado pela Direção de Cultura, responsável pela organização do Miss Alta Floresta 2017, em conjunto com os parceiros do concurso.

O concurso vai acontecer no dia 11 de outubro, quarta-feira, véspera de feriado, no Centro Cultural e de Eventos, na Praça da Cultura. O evento está sendo preparado para ficar marcado na memória principalmente daquela que será eleita a mais bela dentre todas as candidatas para representar a beleza da mulher altaflorestense.