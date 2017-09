Prefeitura de Alta Floresta realiza limpeza no cemitério municipal

Assessoria da PMAF

A Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Direção de Gestão, vinculada a Secretaria Municipal de Gestão, e em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra), iniciou no começo desta semana a limpeza da parte interna do Cemitério Municipal Jardim da Saudade. Sete reeducandos do Projeto Nova Chance estão recolhendo as folhas, galhos de árvores e removendo árvores secas.

A intenção segundo o Diretor de Gestão Claudinei de Souza Jesus é manter o local limpo para que as pessoas possam visitar os túmulos dos seus entes queridos sem maiores problemas. Ele explicou que periodicamente é realizada a limpeza do local, seja por meio de parceria com o Tiro de Guerra, como acontece principalmente para o dia de finados, ou através das equipes que prestam serviços para a prefeitura.

“A gente vem sempre fazendo a manutenção no cemitério. Aqui nunca ficou abandonado, mas esta época é muito complicada, porque tem muita árvore e cai muita folha, então a gente sempre está limpando porque sabemos que quem tem o seu ente querido aqui quer isso bem cuidado e a administração vem fazendo isso com frequência”, explicou.

Claudinei explicou que para o dia de finados, 02 de novembro, que este ano será numa quinta-feira, a Prefeitura de Alta Floresta vai fazer a limpeza geral do cemitério, no entanto, ele aproveita para pedir a colaboração daquelas pessoas que visitam com frequência o local. “A gente sempre pede que as pessoas que têm seus entes queridos enterrado no cemitério Jardim da Saudade façam a limpeza do entorno da sepultura, porque a gente limpa no básico, mas não é sempre que a gente pode ter mão de obra permanente para deixar como eles querem”, pediu.