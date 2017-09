ONG faz seleção para escolher estudante de baixa renda de MT para intercâmbio na América Latina

Um processo de seleção de um estudante de baixa renda para um intercâmbio social foi aberto pela ONG Aiesec em Cuiabá. A entidade criou um programa para selecionar um universitário que não possui perspectivas financeiras para custear uma viagem ao exterior, mas que deseja fazê-la.

O intercâmbio tem a duração de seis semanas e será realizado em um país da América Latina, que será escolhido pela instituição.

As inscrições podem ser feitas até as 12h do dia 29 de setembro, através de formulário online.

Domínio em segundo idioma não é obrigatório para participar da seleção.

O interessado precisa ter entre 18 e 30 anos, estar matriculado ou ter se formado em uma faculdade de Mato Grosso, além de se encaixar nas exigências socioeconômicas do programa, denominado Impacto Global.

O programa permite que o intercambista participe de um projeto ligado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, além de vivência de outras culturas.

Jovens que participam de atividades sociais voluntárias terão vantagem em relação aos outros candidatos. As despesas com hospedagem em casa de família, alimentação, seguro-saúde, transporte e bolsa para o escolhido se manter no país serão custeadas pela AIESEC.

O processo seletivo é dividido em três fases eliminatórias. O candidato precisa ter disponibilidade para participar pessoalmente da segunda fase, mesmo aqueles que não moram em Cuiabá.

A primeira fase consiste no preenchimento do formulário de inscrição virtual. Além de informar os dados pessoais, o estudante precisará responder perguntas sobre atualidades, motivação e valores.

Na segunda fase, o candidato selecionado deverá comparecer a uma dinâmica em grupo. Após passar por essa etapa, será submetido a uma atividade individual, cujas instruções serão divulgadas na semana da realização. Essa etapa não será presencial.

Na quarta e última fase da seleção, será programada uma entrevista presencial com um membro da Aiesec. Os candidatos que não moram na região metropolitana de Cuiabá serão entrevistados via Skype.

O resultado da seleção deve ser divulgado no dia 20 de outubro, às 18h.